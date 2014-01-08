وزير التعاون الدولى: الحد الأقصى يشمل كل الجهاز الإدارى بالدولة

قال الدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولى، إن أحد الأقصى للأجور سوف يتم تطبيقه على كل القطاعات بالدولة.

وأضاف بهاء الدين، خلال مؤتمر كشف حساب الاقتصاد المصرى فى نصف عام، أنه توجد آليات مختلفة فى عملية التطبيق فيما يخص شركات قطاع الأعمال العام والقطاعات المرتبطة بحماية المال العام، لافتًا إلى أن فلسفة الحد الأقصى والأدنى للأجور تتمثل فى وضع ضوابط وسقف لهيكل الأجور فى مصر.

وأشار بهاء الدين إلى أن معدلات الإنفاق بدأت تتصاعد خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى، لافتاً إلى أن القطاعات الإنتاجية ستشعر بذلك خلال الفترة القريبة القادمة.

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