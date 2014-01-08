زياد بهاء الدين: واجهنا أزمات البترول والتموين والكهرباء عقب 30 يونيو

قال الدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولى ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن هناك تحديات واجهت الحكومة الحالية، عقب ثورة 30 يونيو، من خلال العمل على حل أزمة انقطاع التيار الكهربى وتوفير المواد البترولية والتموينية قبل أية التفكير فى زيادة معدلات النمو.

وأضاف بهاء الدين فى مؤتمره الصحفى المنعقد بمقر الوزارة، منذ قليل، بعنوان «كشف حساب الحكومة»، أن الحكومة قامت أيضا بعدد من الإجراءات العاجلة على مدار 6 شهور مضت أبرزها إعفاء طلبة المدارس والجامعات من سداد المصروفات الدراسية بجانب مصاريف المدن الجامعية بتكلفة وصلت لـ700 مليون جنيه، وتخفيض تذاكر ركوب وسائل النقل بين المحافظات بنسبة وصلت إلى 15% ولمدة 3 شهور، وسداد مديونيات المزارعين لدى بنك الائتمان الزراعى لمن زادت ديونه عن 10 آلاف جنيه، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين من تلك التسوية نحو 72 ألف مزارع.

وأشار بهاء الدين إلى أن الحكومة حظرت تصدير الأرز بعد استيفاء الاحتياج المحلى وحصص بطاقات التموين منه، وسداد نحو 300 مليون جنيه من مستحقات أصحاب المخابز وتحديث بيانات بطاقات التموين وتعديل شروط الإسكان الاجتماعى وتيسيرات فى سداد الأقساط، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارتى الإسكان والتنمية الإدارية لرفع القمامة وتدوير المخلفات، وميكنة 123 مدرسة وجامعة وتأهيلها لذوى الإعاقة.

للمزيد من أخبار الاقتصاد..

مسئول بالهيئة العامة للبترول:كميات البنزين مستقرة عند 17ألف طن يوميا

الأردن يلغى مناقصة لشراء 100 ألف طن قمح للمرة الثانية

برنت يستقر فوق 107 دولارات بفعل مخاوف الإمدادات من ليبيا