زياد بهاء الدين:واجهنا تحديات بسبب مؤشرات الاقتصاد السلبية قبل30يونيو

قال الدكتور زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولى ونائب رئيس الوزراء، إن المؤشرات الاقتصادية فى مصر حققت قبل ثورة 25يناير معدلات نمو مرتفعة بنسبة 7.2% وزيادة حجم الاحتياطى النقدى إلى 35.2مليار دولار، وحجم الاستثمار الأجنبى المباشر بنحو 13.3مليار دولار خلال 2007، وانخفاض البطالة إلى 8.4%، وكذلك مؤشرات الاقتصاد الكلية، إلا أن الحكومة خلال الفترة من 2005 حتى 2010 وقتها لم تفكر فى توزيع عادل للثروة والنمو، مما زاد من معدلات الفقر بنسبة وصلت ما بين 19 إلى 25%.

وأضاف بهاء الدين- خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الأربعاء لعرض كشف حساب عن الاقتصاد المصرى فى 6 أشهر- أن الوضع الاقتصادى الذى أعقب ثورة 25 يناير كان متأثرا بالأوضاع السياسية والأمنية التى حدثت للدولة وقتها، مشيرا إلى أن كل ذلك أثر على القطاعات الاقتصادية كالسياحة والصناعة، وتراجع حصيلة الإيرادات، وارتفعت تكلفة الإنتاج وتباطؤ المسئولين فى اتخاذ القرارات الحاسمة، نظرا لعدم وضوح الرؤية السياسية.

وأشار إلى ان الحكومة الحالية واجهت تحديات نظرا للفترة الحرجة التى سبقت ثورة 30 يونيو والتى وصلت بمعدلات النمو إلى 2% وارتفاع معدل البطالة لأكثر من 13% ونسبة الفقر إلى 26% وعجز الموازنة بنحو أكثر من 13%من الناتج الكلى.

ولفت بهاء الدين إلى أن تلك المؤشرات تراكمت، مما تسببت فى وجود خلل بالموازنة العامة، وزيادة حجم مديونيات القطاعات الحكومية وفاتورة فوائد الديون وتكلفة الاستيراد للسلع الرئيسية بجانب دعاوى التحكيم الدولى المرفوعة والتى أصبحت تهدد الدولة.

أكد الدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولى، أن فى الفترة ما بين 2005 و2010 فى أواخر عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك تؤكد حدوث نمو اقتصادى جيد فى مصر وازدياد الاحتياط النقدى الأجنبى والاستثمارات الأجنبية.

وأشار بهاء الدين إلى أن افتقار الاقتصاد المصرى فى هذه الفترة إلى قوانين اجتماعية توفر عدالة التوزيع للشعب، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر الكلى من 19% إلى 25%.

وأضاف زياد بهاء الدين إلى أن مصر لديها مقومات بشرية وطاقة معرفية وسوق كبير وقطاع مصرفى ومالى قوى ومراقب وقادر على تحمل صدامات قوية وموارد سياحية وصناعية غير مستغلة قد تستغل فى جذب الاستثمار، مشيرا إلى أنها جميع المقومات تحتاج إلى التمسك بخطط طويلة المدى واستثمارات ضخمة.

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