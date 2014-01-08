الخارجية الصينية: نقل الأسلحة "الكيماوية" السورية سريعا يساعد في تدميرها

كتب : أ.ش.أ الأربعاء 08-01-2014 13:47

قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، اليوم، إن نقل الأسلحة الكيماوية السورية خارج البلاد بطريقة ملائمة وسريعة سيساعد في تدميرها.

وأضافت"هوا" أن الفرقاطة الصينية "يانغتشنغ" دخلت المياه الإقليمية في سوريا يوم أمس وهي تعمل بالتنسيق مع قطع بحرية من روسيا والدنمارك والنرويج في تأمين نقل الأسلحة الكيماوية كما أن الصين ستواصل عملها مع الأطراف الأخرى لضمان نقل آمن وسلس للأسلحة، حيث ينتهي الموعد النهائي لتدمير برنامج الأسلحة الكيماوية السورية بأكمله بحلول 30 يونيو المقبل.