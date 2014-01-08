تونس: حرق مركز شرطة.. واجتماع طارئ للحكومة

كتب : وكالات: الأربعاء 08-01-2014 13:55

أشعل متظاهرون منذ قليل، مركزا للشرطة في مدينة "تالة" التابعة لولاية القصرين، بعد انسحاب قوات الأمن من المدينة، وفق ما ذكرته إذاعة "شمس" التونسية. وتم حرق سيارة للشرطة كذلك.

يذكر أن ولاية القصرين دخلت اليوم في إضراب عام، تزامنا مع يوم الشهيد. وكان محتجون حاولوا الهجوم على قسم شرطة "تالة"، مساء أمس، ورشقوا قوات الشرطة بالحجارة، وردت الأخيرة بالغاز المسيل للدموع.

وعلى خلفية الاحتجاجات ضد رفع ضرائب السيارات، يعقد وزير المالية إلياس الفخفاخ اجتماعا طارئاً مع عدد من ذوي العلاقة بقطاع الفلاحة والصناعة والتجارة. ويأتي هذا الاجتماع للتباحث على وضعية الفلاحين وأصحاب الشاحنات المحتجين على رفع ضرائب السيارات.