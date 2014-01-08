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مسؤول فلسطيني: مقتل ناشط في انفجار بقطاع غزة

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مسؤول فلسطيني: مقتل ناشط في انفجار بقطاع غزة مسؤول فلسطيني: مقتل ناشط في انفجار بقطاع غزة

كتب : (أ.ب): الأربعاء 08-01-2014 14:10

قال مسؤول طبي في غزة، اليوم، إن فلسطينيا قتل في انفجار وقع بالقطاع، ما دفع جماعة إسلامية إلى التهديد بشن هجمات ضد إسرائيل.

ولم تتضح ظروف الحادث الذي وقع اليوم حتى الآن. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن الناشط قتل في هجوم اسرائيلي. ونفى الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الحادث.

وأضاف "القدرة" أن محمد العجلة (33 عاما) قتل قرب الحدود مع إسرائيل، كما أصيب صبيان بجروح طفيفة في الحادث.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن "العجلة" أحد مقاتليها. وأضافت أنه قتل بقذيفة من دبابة إسرائيلية بينما كان في "مهمة". ولم تذكر المزيد من التفاصيل، لكنها هددت بالرد على الحادث.

ونادرا ما تقع مواجهات على طول الحدود منذ الحرب التي استمرت ثمانية أيام بين إسرائيل وحركة "حماس" عام 2012، لكن هناك العنف تقع في بعض الأحيان.

كما قالت الشرطة، اليوم، إن مخربين دمروا سيارتين وكتبوا عبارات على جدران أحد المباني بقرية فلسطينية بالضفة الغربية. وتأتي الأعمال التخريبية بعد يوم من قيام فلسطينيين باحتجاز أكثر من عشرة مستوطنين إسرائيليين لفترة وجيزة كانوا قد هاجموا مزارعين فلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد، إن المخربين كتبوا "جباية الثمن" و"إيش كوديش". وجاء المستوطنون في الحادث الذي وقع يوم الثلاثاء من مستوطنة "إيش كوديش". وأضاف المتحدث أن الشرطة بتحث الصلة بين الحادثين.

وفي السنوات الأخيرة، رد مستوطنون مسلحون على محاولات من جانب الجيش الإسرائيلي إزالة مناطق من المستوطنات أو البؤر الاستيطانية، بمهاجمة فلسطينيين وممتلكاتهم. ويعرف هذا الأسلوب باسم "جباية الثمن".

كما استهدف المخبرون مساجد وكنائس وجماعات إسرائيلية وقواعد تابعة للجيش الإسرائيلي بكتابة عبارة "جباية الثمن".

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