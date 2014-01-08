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"نداء تونس" تعلن دعم كل الاحتجاجات ضد قانون المالية الجديد

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"نداء تونس" تعلن دعم كل الاحتجاجات ضد قانون المالية الجديد "نداء تونس" تعلن دعم كل الاحتجاجات ضد قانون المالية الجديد

كتب : وكالات: الأربعاء 08-01-2014 14:44

أصدرت حركة "نداء تونس"، أكبر حزب سياسي معارض، بياناً حول الاحتجاجات التي تشهدها بعض جهات البلاد وأعلنت فيه دعمها لكل الاحتجاجات الاجتماعية السلمية وتبنيها لمطالبها الرافضة للقرارات الحكومية الأخيرة. وطالبت بمراجعة قانون المالية لسنة 2014 (قانون الميزانية)، الذي تم إقراره بتعجل وخارج سياق التوافق الوطني. وأكدت "نداء تونس" رفضها لأية قرارات غير مدروسة تتعلق بالأطباء أو القضاة أو غيرهم من القطاعات المهنية، ويتم تفعيلها خارج أطر الحوار والتفاعل المجدي. ودعت الحركة الحكومة الجديدة للتحلي بالشجاعة في إيقاف العمل بكل القوانين والقرارات العشوائية التي تم اتخاذها من طرف الحكومة المستقيلة.

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