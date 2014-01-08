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قنصل مصر بهولندا: بطاقة الرقم القومى تضمن نزاهة الاستفتاء على الدستور

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قنصل مصر بهولندا: بطاقة الرقم القومى تضمن نزاهة الاستفتاء على الدستور قنصل مصر بهولندا: بطاقة الرقم القومى تضمن نزاهة الاستفتاء على الدستور

وسط إقبال كبير من المصريين بهولندا لحضور عملية الاستفتاء على الدستور الجديد داخل السفارة المصرية، تواجد المستشار خالد الأبيض قنصل لدى لاهاى داخل اللجنة لمراقبة العملية الانتخابية، وقام بالرد على أسئلة المواطنين المصريين الذين حضروا للتصويت.

وقال المستشار خالد الأبيض، إن إجراءات المواطنين الذين لهم حق التصويت اليوم مع بدء لجنة الاستفتاء بالدستور الجديد داخل سفارة مصر لدى هولندا، تتم من خلال دخول المواطن لمبنى القسم القنصلى ثم يقوم زميل بالسفارة بمراجعة البيانات الخاصة بالمواطن، ويقوم بالتوقيع أمام اسمه.

وتابع الأبيض "بعد التوقيع تُسَلَّم له ورقة الاقتراع ويقوم بالتصويت، ثم يضعها داخل صندوق الاقتراع المغلَق".

وأكد الأبيض، أنه يشترط لمن له حق الاقتراع ان يكون حامل بطاقة الرقم القومى وهى ضرورة لنزاهة الانتخابات وعملية الاستفتاء وترجع لأسباب عديدة منها أن عددًا كبيرًا من المصريين بالمهجر تنازل عن الجنسية المصرية لحصولهم على جنسية أخرى، لذلك فبطاقة الرقم القومى هى ضامن للنزاهة.

وأشار إلى أن عملية الاستفتاء تجرى بشكل طبيعى ولم تواجه أية مشكلات حتى الآن، وإن كافة المواطنين ملتزمون بقرار اللجنة الانتخابية، حيث قمنا بتوفير خيمة للانتظار من خلال تدفئة الخيمة خوفًا من سوء الأحوال الجوية.

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