انفراد "الوطن" باختراق سجن برج العرب يتصدر اهتمام برامج التوك شو.. و"الجلاد" يؤكد: مرسي يعاني توترا شديدا

الحياة والمحور وأونست وصدى البلد يبرزون انفراد "الوطن" بصور وتصريحات للرئيس المعزول من داخل السجن

كتب : فاطمة النشابي منذ 43 دقيقة

مثَّل انفراد "الوطن" باختراق سجن برج العرب، الذي يقضي فيه الرئيس المعزول محمد مرسي فترة الحبس الاحتياطي على ذمة عدة قضايا، والحصول منه على تصريحات هامة، محور اهتمام وسائل الإعلام، خاصة برامج "التوك شو" للحديث عنه.

في برنامج الحياة اليوم الذي يذاع على شاشة الحياة، استضافت الإعلامية لبنى عسل الكاتب الصحفي، مجدي الجلاد، رئيس تحرير "الوطن"، والذي أكد أن الرئيس المعزول "يعاني من توتر شديد جدا، ومنفعل باستمرار، ويتكلم من حين لآخر مع ضباط الحراسة"، مشيرا إلى أن صور مرسي التي انفردت بها "الوطن" التقطت بموافقته، حيث يظهر فيها نقص الوزن وسوء حالته النفسية.

وعلى شاشة المحور استضافت "الجلاد" الإعلامية إيمان الحصري، في برنامجها "90 دقيقة"، حيث شدد على أن المعزول، عندما يسمع داخل محبسه بموعد اقتراب محاكمته في قضية التخابر يرتبك كثيرًا، ويردد لضباط الحراسة "أنا الرئيس الشرعي، خليكوا كدة مع الانقلابيين هسجنكوا كلكوا".

الإعلامية هناء سمري، في برنامجها "البداية"، على شاشة قناة أونست، اجرت مداخلة هاتفية مع الصحفي خالد محمد، والذي قال إن مرسي فقد كثيرا من وزنه وازداد طول شعره بشكل كبير مؤخرا، وعن كيفية اختراق سجن برج العرب وإجراء المحادثة مع الرئيس المعزول، رفض الكشف عن طريقة الدخول للرئيس المعزول.

كما استضاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ، في ستوديو البث المباشر، على شاشة cbc+2، الصحفي سامي عبدالراضي، رئيس قسم الحوادث بالجريدة، والذي قال إنه "من الصعب الكشف عن كيفية الحصول على الانفراد أو كيفية الوصول إلى داخل السجن".

وتطرقت الإعلامية دينا رامز، على شاشة "صدى البلد"، في برنامج "صباح البلد"، لانفراد "الوطن"، خلال فقرة الصحافة، حيث استضافت الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، نائب رئيس تحرير "الوطن"، والذي قال إن الرئيس السابق مرسي "هيموت ويتكلم" مطالبًا وزارة الداخلية بجلب طبيب نفسي للكشف عن الحالة الصحية لـ"مرسي".