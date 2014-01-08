عمر زهران رئيس "نايل سينما" لـ"الوطن": حلقة "نجم اليوم" عادية ولم نمدح مرسي ولا يوجد "اخوان" في القناة

كتب : انتصار حسني ورانيا محمود: منذ 40 دقيقة

قال رئيس قناة "نايل سينما" عمر زهران لـ"الوطن" إن حلقة برنامج "نجم اليوم" التي أذيعت أمس، الثلاثاء، حلقة قديمة، تم إذاعتها من قبل في عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي، وأن ضيف الحلقة كان هو المؤلف والمنتج فيصل ندا، وأنه لم يكن يتحدث عن "مرسي" بشكل مبالغ فيه، وشريط الحلقة لدينا لمن يريد أن يشاهده".

وحول حقيقة وجود "إخوان" أو موالين لهم في قناة "نايل سينما" قال "زهران": "هل من المنطقي أن يكون هناك "إخوان" في قناة تهتم بالسينما والفن؟.. هذه نكتة".

كما نفي "زهران" الأنباء التي تتحدث عن وجود تحقيق داخل القناة بخصوص هذه الحلقة، مؤكدا أن الأمر عادي ولا يستحق أي تحقيق.

وكانت بعض المواقع قد نشرت أنه بعد أيام من فضيحة قناة النيل الدولية، التى عرضت فيلما عن إنجازات الرئيس المعزول محمد مرسي، فاجأت قناة "نايل سينما" الجميع أمس، الثلاثاء، وقامت بعرض حلقة قديمة من برنامج "نجم اليوم"، والتى كان ضيفها فيصل ندا، والذي تحدث فيها عن إنجازات الرئيس محمد مرسي - حينها - وكيف أنه يراه الرئيس الملهم الذي يقود مصر نحو الاستقرار، متحدثا عنه بوصفه "الزعيم" وخاصة بعد اللقاء الذي جري بين محمد مرسي ومجموعة من الفنانين والمثقفين.

ويذكر أنه تم عرض الحلقة قبل ساعات من موعد الجلسة الثانية لمحاكمة "المعزول" مما أثار الكثير من الشكوك حول الأمر.