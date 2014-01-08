بالصور.. أول زبادى "نباتى" من اللوز مفيد للحوامل ومرضى السكرى

تمكن فريق من الباحثين الأسبان بجامعة بولتيكنيكا دى فلنسيا من تطوير أول لبن وزبادى نباتى، مصنع باستخدام المكسرات ذات القيمة الغذائية العالية، مثل اللوز والبندق، وهو ما يعد خبرا ً ساراً للغاية للأشخاص النباتيين، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من حساسية البن البقرى أو حساسية اللاكتوز أو الجلوتين.

وأظهرت هذه المنتجات الجديدة فاعلية كبيرة ونتائج ممتازة خلال التجارب المعملية، حيث أظهرت خواصاً مضادة للالتهابات داخل خلايا الأمعاء، وساعدت فى التخلص من تفاعلات الحساسية التى يسببها الطعام، وكما تحسنت الاستفادة من الحديد، خاصة أن بروتينات الكاسيين الموجودة فى اللبن البقرى العادى تعوق امتصاصه.

ويجرى الباحثون العديد من الدراسات حالياً للتوصل إلى بعض الوسائل التى تزيد من ثبات واستقرار منتجات الألبان والزبادى النباتية خلال فترات تخزينها، وكما يفكرون فى طرح منتجات ذات جودة عالية جداً، تجذب أكبر عدد من المستهلين، وهم حالياً بصدد تطوير منتجات ألبان نباتية جديدة باستخدام عين الجمل والكستاء "أبو فروة".

فوائد الألبان النباتية

> وسلط الباحثون المزيد من الضوء على فوائد الألبان النباتية، حيث أشاروا إلى أنها تحتوى على نسب عالية من الأحماض الدهنية والكربوهيدات التى لها مؤشر جلايسيمى منخفض، أى لا ترفع مستويات الجلوكوز بالدم كثيراً، وبالتالى تصلح لمرضى السكر، وكما أنها غنية بفيتامين "ب" و"هـ"، والعديد من مضادات الأكسدة والألياف النباتية، والتى تساهم فى تعزيز صحة الأمعاء.

وأضاف الباحثون أن هذا النوع من منتجات الألبان غنى بعنصر البوتاسيوم ويحتوى على كميات قليلة جداً من الصوديوم، وهو ما يساعد على تعزيز توازن الأملاح، وكما أوصوا السيدات الحوامل بتناولها، نظراً لأنها غنية بحمض الفوليك، وكميات متوازنة من الكالسيوم والفوسفور.

للمزيد من أخبار الصحة..

"البصل" يقضى على السموم ويطهر الفم

للمقبلات على الزواج.. لا تنتظرى زفافك لعلاج مشكلات "بشرتك" و"شعرك"

نقص فيتامين "ب 12" يمهد للإصابة بالاكتئاب النفسى

>