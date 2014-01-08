لراغبى الرشاقة.. جيل قابل للأكل يمنحك الشعور بالامتلاء

الآن يمكنك أن تأكل لإنقاص وزنك، فقد ابتكر فريق من العلماء البريطانيين "جيل" صالحا للأكل يتمدد فى المعدة ليمنحك الشعور الكامل بالشبع لتتوقف عن الأكل فى حال تناول وجبات خفيفة وكميات ضئيلة من الطعام.

ويعد هذا الـ"جيل" ثورة علمية جديدة على طريق مكافحة البدانة وخبرا سارا للحالمين بالرشاقة، خاصة بسبب المعاناة الشديدة التى يجدها الكثيرون للحصول على قوام متوازن معتدل.

فقد نجح العلماء بجامعة "برمجهام "البريطانية فى تطوير جيل صالح للأكل يتمدد فى المعدة لمنحك الشعور بامتلائها ليعطى الشعور بصعوبة الهضم مما يحد من الشعور بالجوع وكبح جماح رغبة الشخص فى تناول المزيد من الطعام سواء من خلال مسليات أو وجبات خفيفة أو دسمة.

واستطاع الباحثون البريطانيون تطوير الجيل عن طريق عدد من المكونات الغذائية المستمدة من الأعشاب البحرية والنشا وقشر الحمضيات ليتم خلطها مع لدائن قابلة للذوبان فى الماء.

وأوضح الباحثون، أنه عند تعرض الهلام لحمض المعدة تبدأ المكونات فى الانتفاخ والتجمع معا لتصبح كتلة صلبة تشعرك بالشبع والامتلاء وفقا للأحدث النتائج المتوصل إليها والمنشورة فى مجلة "الغذاء هيدروكولويدس".

ويأمل العلماء البريطانيون فى تطوير هذه المادة الهلامية بحيث إمكانية دمجها فى الأطعمة اليومية للحفاظ على رشاقة ومساعدة الكثيرين على فقدان الوزن الزائد.

وقال "جنيفر برادبير" رئيس المشروع، إن هذا الاكتشاف يمكن أن تساعد فى معالجة أزمة البدانة فى بريطانيا والتى تفتك بأكثر من 64% من البالغين فى المملكة المتحدة ليصنفوا حاليا ما بين بدناء ومفرطى البدانة.

ويشدد الباحثون على أن الطريقة الوحيدة لمعاجلة المستويات المرتفعة من البدانة والبدانة المفرطة المرضية فى المجتمع حاليا تكمن فى السيطرة على استهلاك الأطعمة المتناولة وزيادة الطاقة المستهلكة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يتم فيه تنصيف أكثر من 1,4 مليار شخص حول العالم كبدين أو يعانى من بدانة مفرطة وفقا لأحدث الإحصاءات التى أجريت مؤخرا على أعداد البدناء ليصبحوا الأكثر عرضة للإصابة بنوبات قلبية وسكتات دماغية بالإضافة إلى ارتفاع مخاطر السرطان ومرض السكر.

للمزيد من أخبار الصحة..

"البصل" يقضى على السموم ويطهر الفم

للمقبلات على الزواج.. لا تنتظرى زفافك لعلاج مشكلات "بشرتك" و"شعرك"

نقص فيتامين "ب 12" يمهد للإصابة بالاكتئاب النفسى

>