"منوم" شهير يرفع فرص الأزمات القلبية.. وتناوله أسبوعياً يسبب الوفاة

نتائج خطيرة للغاية تكشف للمرة الأولى، وقد تكون صادمة للكثيرين، سلطت عليها الضوء مؤخراً إحدى الدراسات الطبية الموثوقة، وأشرف عليها باحثون من الجامعة الطبية الصينية، بشأن أحد العقاقير المنومة الشهيرة للغاية، وتعرف مادتها الفعالة باسم زولبيديم " zolpidem "، حيث أكدوا أنه يرفع بشكل ملحوظ خطر الإصابة بالأزمات القلبية، أحد المسببات الرئيسية للوفاة على مستوى العالم.

وكشفت النتائج التى شملت أكثر من 25000 شخص، أن تناول 60 قرصاً من عقار "zolpidem" يرفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية بنسبة 50%، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أكد الباحثون أن تناول تركيزات صغيرة من هذا العقار قد ترفع تلك المخاطر أيضاً، حيث كشفت النتائج، أن تناول 4 أقراص من هذا الدواء المنوم، بجرعة إجمالية 35 مجم فى العام الواحد يرفع فرص التعرض لهذه الأزمات الصحية الخطيرة بنسبة 20%.

ويتناول الكثير من الأشخاص هذا العقار مرة أو مرتين فقط أسبوعياً لعلاج الأرق، ويعتقدون أن هذه الممارسات غير خطيرة، ولكن نفيت الدراسة هذا المزاعم تماماً، حيث أكدت النتائج أن تناول 10 مجم فقط من عقار " zolpidem " فى الأسبوع يرفع خطر تدمير وتلف شريان الأورتا "الأبهر" بمعدل الضعف، ويرفع فرص حدوث النزيف الداخلى، وبالتالى يرتفع خطر الوفاة.

وأذيعت هذه النتائج، والتى يتم الكشف عنها للمرة الأولى، خلال المؤتمر السنوى للجمعية الأمريكية للقلب، والذى عقد مؤخراً بولاية تكساس الأمريكية، وهو أكبر مؤتمر لمناقشة أمراض القلب على مستوى العالم، ونشرت توصياته اليوم، الأربعاء، بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وما يزيد من مصداقية هذه النتائج، ما أصدرته إدارة الغذاء والدواء "FDA" الأمريكية فى مطلع عام 2013 الماضى من توصيات بضرورة الحد من جرعات عقار "zolpidem" إلى النصف، أى من 10 إلى 5 مجم نظراً لاكتشاف مكوث هذا العقار فى الدم فترات أكبر مما يعتقد، ويمكنكم التعرف على هذا العقار من خلال قراءة المادة الفعالة المكتوبة على الدواء المنوم الذى تستخدمونه.

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