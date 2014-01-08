كيف أمضت النجمات عمر الـ20؟

احتفل نجوم بولييود بالعام الجديد مقدمين بطاقات المعايدة والتمنيات لمحبيهم في كافة أنح...

لقد كان عام 2013 حافلاً بكلّ ما للكلمة من معنى، خصوصاً لدى المشاهير الذين شهدت حياتهم...

في الأول من يناير، رحلت المغنية Patti Page عن عمر 85 عاماً، أذكر من أشهر أغانيها Tenn...

تعوّدنا أن نتابعهم في افلامهم، التي سحرتنا بقصصها ومواضيعها الرومانسية والدرامي...

حصلت نجمة بوليوود الجميلة Priyanka Chopra على لقب المرأة الأكثر إثارة لعام 2013، وفقا...

أصبح تقليد الفنانين العرب لنظرائهنّ الأجانب ظاهرة عادية في الوسط الفني، سواءَ على مست...

لمع نجم ممثلي هوليوود هذه السنة في سماء السينما العالمية، فكانوا نجوماً مبدعين في مسل...

تميّزهم جاذبيتهم، وسمرتهم التي طغت على وسامة وجمال نجوم هوليوود؛ أولئك هم نجوم السينم...

احتفل العديد من نجمات العالم بولادة أطفالهنّ، في عام 2013، حيث أصبحن أمهات مثلهن كمثل...