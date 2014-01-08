«مجنون» العماني تتصدر بورصة الإذاعات الخليجية

أطلق النجم يوسف العماني أحدث أغنياته التي تحمل عنوان «مجنون»، من كلمات العاشق وألحانه، وذلك في استوديوهات «أوبرا» دبي، وقد حملت الأغنية بصمة حسام كامل في التوزيع الموسيقي. أغنية «مجنون» حملت الكثير من الرومانسية والحب بصوت يوسف الدافئ المليء بالأحاسيس والمشاعر.

وقد تصدرت «السنغل الجديدة» قمة بورصة أفضل الأغاني التي تم بثها عبر إذاعات الخليج، منها الإمارات إف إم، مارينا إف إم بالكويت، مكس إف إم بالسعودية، أم القيوين إف إم بالإمارات، وكثير من المحطات الإذاعية في المنطقة.

وتأتي أغنية «مجنون» تتويجاً لنجاح العماني في العديد من الأعمال الفنية، إضافة إلى الأغاني المنفردة التي حققت نجاحاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، وفي السياق نفسه يستعد العماني لتصوير «مجنون»؛ استكمالاً لنجاح الأغنية، بعد أن حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً في الإذاعات المحلية والعربية على حد سواء، وعبر المنتديات ومواقع الإنترنت الموسيقية.

يذكر أن آخر حفلتين للعماني كانتا الشهر الماضي، وذلك في العيد الوطني لدولة الإمارات، الأولى في إمارة الفجيرة، والثانية في جزيرة دلما، وقد حقق نجاحاً كبيراً، وكان هناك استقبال حافل من الجمهور؛ الذي طالبه بإعادة أغانيه عدة مرات؛ متفاعلاً معه.