عائلة سكينة بوخريص: لم تشجع اللبناني جان ضد زينب المغربية

أكدت عائلة مشتركة برنامج "ستار أكاديمي" سكينة بوخريص في اتصال هاتفي مع "سيدتي نت" أن المقطع الصوتي التي تداولته بعض المواقع الإخبارية والمواقع الاجتماعية مزيف، وأن الصوت ليس صوت والدة سكينة.

وكان قد انتشر مقطع صوتي قيل انه لوالدة سكينة تشجع فيه جان ضد زينب أسامة في نهائي "ستار أكاديمي 9" .

وقالت أخت سكينة أن كل ما في الأمر ان العائلة أجابت عن سؤال طرحه أحد الصحفيين عن من يشجعون لنيل لقب ستار أكاديم،ي فكانت الإجابة أنهم يشجعون زينب لنيل اللقب لأنها مغربية ، كما عبروا عن شكرهم للفنان جورج شهيد أخ جان شهيد ، لتشجيعه لسكينة عندما كانت في مرحلة الخطر في المرات السابقة .