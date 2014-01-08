قراء "سيدتي نت" يختارون إليسا ومحمد عساف نجما العام 2013

على مدى شهر شارك قراء "سيدتي نت" في استفتاء نجم ونجمة الغناء العربي للعام 2013، وكانت المفاجأة في تتويج إليسا بلقب نجمة العام للسنة الثالثة على التوالي.

ففي العامين 2011 و2012، اختار قراء "سيدتي نت" إليسا نجمة العام، وهذا العام عاد جيش معجبي إليسا لينشط ويصوّت لتتويج فنانته للسنة الثالثة على التوالي.

أما المفاجأة الأكبر، فكانت في فوز محبوب العرب محمد عساف بلقب نجم العام 2013، بعد فوزه الساحق في برنامج Arab Idol، والمفاجأة الأكبر كانت في حصد محمد ما يقارب نصف عدد أصوات القراء الذين شاركوا في التصويت، متقدّماً على نجوم كبار مثل كاظم الساهر، نجم العام الماضي في استفتاء "سيدتي نت".

شارك في التصويت لنجمة العام 99905 قراء صوّتوا لنجماتهم، بينما شارك في التصويت لنجم العام 31088 قارىء.

حلّت إليسا بالمرتبة الأولى بنسة 26.92 % وحصلت على 26896 صوتاً.

وفازت في المرتبة الثانية أحلام بنسبة 14.61 % وحصلت على 14600 صوت.

وحلّت في المرتبة الثالثة النجمة شيرين عبد الوهاب بنسبة 8.01%، وحصلت على 8001 صوت.

بينما حلّت في المرتبة الرابعة الفنانة نانسي عجرم بنسبة 6.31 % وحصلت على 6306 أصوات.

وفي ما يلي نسب التصويت التي نالتها كل الفنانات اللّواتي تنافسن على لقب نجمة العام:



أما في استفتاء نجم العام، ففاز محمد عساف بنسبة 43.66 %، وحصل على 13573 صوتاً.

وحلّ في المرتبة الثانية كاظم الساهر بنسبة 25.58، وحصل على 7952 صوتاً.

وحلّ في المرتبة الثالثة عمرو دياب بنسبة 4.76 %، وحصل على 1479 صوتاً.

بينما حلّ رابعاً الفنان تامر حسني بنسبة 4.23 % وحصل على 1315 صوتاً.

وفي ما يلي نسب التصويت التي نالها كل الفنانون الذين تنافسوا على لقب نجم العام:



أسرة "سيدتي" و"سيدتي نت" تتقدّم بأحرّ التهاني من النجمة إليسا ومحبوب الجماهير محمد عساف بفوزهما بلقبي نجمة ونجم العام 2013.

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