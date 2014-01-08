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محافظ السويس يطالب بتأمين أصحاب المراكب بميناء الاتكة

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محافظ السويس يطالب بتأمين أصحاب المراكب بميناء الاتكة محافظ السويس يطالب بتأمين أصحاب المراكب بميناء الاتكة

8 يناير 2014 | 2:41 مساءً

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العربي السروري - محافظ السويس

العربي السروري – محافظ السويس

عقد اللواء العربي السروي ، محافظ السويس ، إجتماعاً مع عوض مرزوق ، رئيس جمعية أصحاب مراكب الصيد ، والعقيد عمر رياض ، والمهندس طارق فتحي ، مدير عام الثروة السمكية بالسويس ، وذلك لبحث المشكلات ، وإتخاذ التدابير الأمنية داخل ميناء الأتكة وعودة المراكب من ميناء الطور، ونزول السمك بميناء الأتكة وتكاتف جميع الجهات الأمنية داخل الميناء للقضاء علي بعض السلبيات الخاصة بأعمال نزول السمك والدخول ، والخروج من الميناء ، والحفاظ علي سير العمل بالميناء بعد تعرض أصحاب المراكب لبعض المشكلات التي أجبرتهم علي نزول السمك بميناء الطور .

وطالب المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل حماية أصحاب المراكب وتنظيم العمل بالميناء .

 

2014-01-08

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