محافظ السويس يطالب بتأمين أصحاب المراكب بميناء الاتكة

عقد اللواء العربي السروي ، محافظ السويس ، إجتماعاً مع عوض مرزوق ، رئيس جمعية أصحاب مراكب الصيد ، والعقيد عمر رياض ، والمهندس طارق فتحي ، مدير عام الثروة السمكية بالسويس ، وذلك لبحث المشكلات ، وإتخاذ التدابير الأمنية داخل ميناء الأتكة وعودة المراكب من ميناء الطور، ونزول السمك بميناء الأتكة وتكاتف جميع الجهات الأمنية داخل الميناء للقضاء علي بعض السلبيات الخاصة بأعمال نزول السمك والدخول ، والخروج من الميناء ، والحفاظ علي سير العمل بالميناء بعد تعرض أصحاب المراكب لبعض المشكلات التي أجبرتهم علي نزول السمك بميناء الطور .

وطالب المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل حماية أصحاب المراكب وتنظيم العمل بالميناء .