أخبار عاجلة

مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
«أسرة معاقة» للسيسي: «هنعيش إزاي بـ450 جنيه» -
ماهر فرغلي: مقتل أبو أنس الأنصاري ضربة قوية لـ«بيت المقدس» -
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أبرز الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017 -
السجن 10 سنوات أقصى عقوبة ينتظرها أوكا وأورتيجا لهذه الأسباب -
8 الصبح - تعرف على سر "الشارة الزرقاء" التى يرتديها إعلاميين وضيوف dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ترقية 13 عضو هيئة تدريس بجامعة طنطا

Google+ Print
ترقية 13 عضو هيئة تدريس بجامعة طنطا ترقية 13 عضو هيئة تدريس بجامعة طنطا

صورة أرشيفية

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور عبدالحكيم عبدالخالق خليل على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ للدكاترة طارق محمد السبع ، أحمد توفيق مرسى ، حسن السيد الباتع من كلية الطب ، ومحمد البسيونى الزارع من العلوم ، وعماد عبدالفتاح السرسى من التربية الرياضية … واللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد للدكاترة وائل وحيد مياح ، عمرو محمد توفيق البدرى من كلية الطب ، وهشام رأفت العلوصى ، أمجد سالم سلامة من العلوم ، وآمنة أبوالنجا محمد من التجارة ، وأحمد محمد حسب الله ، مروى محمد الغرباوى من التربية الرياضية.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس للدكاترة عبير عبدالحميد خميس ، اسماعيل عبدالرسول ثابت من كلية العلوم ، ومحمد السيد فياض من الآداب ، وأسامة محمد الكيلانى ، ميادة حمدى يحيى ، أحمد محمد الهنيدى من التربية الرياضية .

ومنح  المجلس 27 درجة دكتوراة و28 درجة ماجستير و857 دبلوم دراسات عليا في تخصصات مختلفة بكليات الجامعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا