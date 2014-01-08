ترقية 13 عضو هيئة تدريس بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور عبدالحكيم عبدالخالق خليل على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ للدكاترة طارق محمد السبع ، أحمد توفيق مرسى ، حسن السيد الباتع من كلية الطب ، ومحمد البسيونى الزارع من العلوم ، وعماد عبدالفتاح السرسى من التربية الرياضية … واللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد للدكاترة وائل وحيد مياح ، عمرو محمد توفيق البدرى من كلية الطب ، وهشام رأفت العلوصى ، أمجد سالم سلامة من العلوم ، وآمنة أبوالنجا محمد من التجارة ، وأحمد محمد حسب الله ، مروى محمد الغرباوى من التربية الرياضية.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس للدكاترة عبير عبدالحميد خميس ، اسماعيل عبدالرسول ثابت من كلية العلوم ، ومحمد السيد فياض من الآداب ، وأسامة محمد الكيلانى ، ميادة حمدى يحيى ، أحمد محمد الهنيدى من التربية الرياضية .

ومنح المجلس 27 درجة دكتوراة و28 درجة ماجستير و857 دبلوم دراسات عليا في تخصصات مختلفة بكليات الجامعة.