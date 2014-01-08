تتابع المباريات في الدوري الإنجليزي يُشعر أوزيل بالراحة

يشعر مسعود أوزيل صانع ألعاب أرسنال بالراحة في الدوري الإنجليزي، بسبب تتابع المباريات وارتفاع حدة المنافسة.

وقال أوزيل لموقع ناديه الرسمي "بالطبع كنت معتاد على الراحة خلال فترة الشتاء، ولكن في الدوري الإنجليزي تلعب باستمرار وبفارق زمني ضئيل."

وتابع أوزيل "هذا الأمر يشعرني بالراحة والسعادة، فالانتقال من مباراة لأخرى سريعا ولعب العديد من المباريات أفضل بالنسبة لي من التدريب."

وأضاف صاحب الـ25 عاما "أشعر بالراحة والاستقرار هنا."

يُذكر أن أوزيل منذ انتقاله لصفوف المدفعجية في الصيف الماضي خاض 15 مباراة في مختلف البطولات محرزا أربعة أهداف وصانعا ثمانية.