تشاكيري: لا يوجد لاعب يتردد في الانضمام لبايرن

ميونيخ /أ ش أ/ أعرب تشيردان تشاكيري لاعب خط وسط نادى بايرن ميونيخ اليوم الأربعاء عن اعتقاده بأنه لايوجد لاعب يرفض فرصة الانضمام للنادى البافارى.

جاء ذلك تعليقا على الإعلان عن توقيع روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم نادى بروسيا دورتموند عقدا مع بايرن ميونيخ لمدة خمس سنوات يبدأ سريانه فى الصيف القادم عقب إنتهاء عقد البولندى الدولى مع الغريم الازلى لبايرن ميونيخ.

وصرح لمحطة تليفزيون تي زد "أعتقد أنه امر رائع ان ينضم لنا ليفاندوفيسكي. لا يوجد شك فى قدراته، وسوف يساعدنا فى الفوز بمزيد من الالقاب".

واضاف "لايوجد شخص يمكن ان يرفض بايرن ،خاصة حاليا. فنحن نلعب كرة قدم ناجحة وفزنا بكثير من الالقاب الامر الذى يجعل بايرن اكثر جاذبية ولايوجد لاعب يفكر مرتين بهذا الشأن".

واكد تشاكيري أن النادى لايتبع سياسة فى الانتقالات تهدف فقط الى اضعاف المنافسين وانما يبرم الصفقات الجديدة اتى يحتاج لها فقط فى سبيل تكوين افضل فريق مؤكدا أن النادى مصمم أن يكون اول فريق ينجح فى الاحتفاظ بدورى الابطال فى نسخته الجديدة بعد ان تحول من كأس الاندية ابطال الدورى.