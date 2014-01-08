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وزير الصناعة والتجارة يستقبل وزير الزراعة بمكتبه مساء اليوم

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وزير الصناعة والتجارة يستقبل وزير الزراعة بمكتبه مساء اليوم وزير الصناعة والتجارة يستقبل وزير الزراعة بمكتبه مساء اليوم

يعقد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، اجتماعا مع الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مساء اليوم، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بين الوزارتين وتضمن أزمة القطن والغزول.

ومن المقرر أن يحضر وزير الزراعة إلى مقر وزارة الصناعة بجاردن سيتى، لبحث المناقشات بمكتب وزير الصناعة.

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