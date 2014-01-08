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"بهاء الدين": إنشاء قاعدة بيانات لتحديد المستحقين للحماية الاجتماعية

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"بهاء الدين": إنشاء قاعدة بيانات لتحديد المستحقين للحماية الاجتماعية "بهاء الدين": إنشاء قاعدة بيانات لتحديد المستحقين للحماية الاجتماعية

أكد الدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولى نائب رئيس مجلس الوزراء، أن تعمل على إنشاء قاعدة بيانات لتحديد المواطنين المستحقين للحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة رفعت المعاشات ومرتبات العاملين بالقطاع الطبى بالدولة.

وأضاف- خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم "الأربعاء" لعرض كشف حساب عن الاقتصاد المصرى فى 6 أشهر- أن وزارة الإسكان أصدرت شروطًا خاصة للحصول على خدمات الإسكان الاجتماعى، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق التنمية مع العدالة الاجتماعية فى نفس الوقت.

وأشار بهاء الدين إلى أن الحكومة الحالية تبنت سياسة ندرة الأموال وتقليص الموازنة، موضحًا أن القطاع المصرفى والمالى المصرى قوى وقادر على تحمل الصدمات.

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