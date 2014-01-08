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"كهرباء القاهرة" تتعاقد مع شركة خاصة لسداد الفواتير عن طريق الإنترنت

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"كهرباء القاهرة" تتعاقد مع شركة خاصة لسداد الفواتير عن طريق الإنترنت "كهرباء القاهرة" تتعاقد مع شركة خاصة لسداد الفواتير عن طريق الإنترنت

تعاقدت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء مع إحدى الشركات الخاصة لتمكين المواطنين فى المناطق والأحياء التابعة للشركة من سداد فواتير الاستهلاك عن طريق الإنترنت.

وتوفر هذه الخدمة إمكانية سداد فاتورة الكهرباء فى حالة عدم حصول المستهلك على الكعب من المحصل من سدادها عن طريق الموقع الخاص بالشركة من خلال الكود الخاص بالمستهلك الموجود بفاتورة الكهرباء، وذلك بتحصيل رسوم 3 جنيهات إضافة على قيمة الفاتورة.

وتشمل المناطق التابعة لشركة شمال القاهرة "شبرا / شبرا الخيمة/ عين شمس/ مصر الجديدة/ الحلمية/ المرج/ مدينة السلام/ العبور/ الخانكة/ العباسية/ مدينة نصر".

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