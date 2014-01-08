دراسة: الرضاعة الطبيعية تقلل من الإصابة بالتهاب المفاصل

كتب : نورهان السبحي الأربعاء 08-01-2014 13:15

أثبتت نتائج دراسة صينية حديثة أن النساء اللواتي يرضعن أطفالهن من ثدييهن، تنخفض لديهن عوامل الخطورة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

وحلل الباحثون، بيانات أكثر من 7 آلاف و300 سيدة، تراوحت أعمارهن بين 50 عامًا فيما فوق، وقمن باستكمال بيانات تناولت أسلئة عن صحتهن ونمط حياتهن، بما في ذلك ما إذا كن يقمن بالرضاعة الطبيعية أم لا أو تناولن حبوب منع الحمل أم لا.

كان معظم النساء لديهن طفل واحد على الأقل، وكان أكثر من 95 % من تلك التي لديها أطفال يقمن بالرضاعة الطبيعية لمدة شهر على الأقل، و11 % فقط تناولن حبوب منع الحمل، وغالبًا لفترة قصيرة، وكان متوسط العمر في الحمل الأول 24، وكان متوسط العمر عند تشخيص إلتهاب المفاصل الروماتويدي مقتربًا من 48.

ووجدت نتائج الدراسة أن النساء اللواتي قمن بالرضاعة الطبيعية، كانوا أقل عرضة بمثابة النصف للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي عن النساء اللاتي لا ترضعن من الثدي، وكلما طالت فترة الرضاعة الطبيعية كلما انخفضت مخاطر الإصابة بإلتهاب المفاصل الروماتويدي.