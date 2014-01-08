النزاع بجنوب السودان يقلص صادرات الخام فى يناير

قالت مصادر فى صناعة النفط، اليوم الأربعاء، إن صادرات الخام من جنوب السودان انخفضت فى ديسمبر ويناير، نتيجة تعطل الإنتاج بسبب الاقتتال فى البلاد.

وتقف أحدث دولة فى العالم على حافة حرب أهلية، إثر اندلاع قتال بين القوات الحكومية والمتمردين قبل ثلاثة أسابيع ما حمل الشركات التى تدير حقول النفط على إخلاء موظفيها.

ويأتى أحدث تعطل للإنتاج فى جنوب السودان بعد ستة أشهر فقط من استئنافه إثر توقف لمدة عام بسبب نزاع مع السودان فى الشمال.

وقال مصدر إن صادرات مزيج دار الثقيل ستنخفض إلى 4.6 مليون برميل أو نحو 148 ألف برميل يوميا فى يناير كانون الثانى وفق برنامج معدل لتحميل الشحنات بانخفاض نحو% من 187 ألف برميل يوميا فى الخطة الأصلية.

وتابع المصدر انه جرى تأجيل شحنتين من سبع شحنات كان من المقرر تحميلها الشهر الجارى إلى فبراير، واشترت يونيبك ذراع التجارة فى سينوبك أكبر مصفاة فى آسيا ست شحنات فى حين اشترت شركة سمسرة الشحنة السابعة.

ولم يتضح حجم إنتاج مزيج دار حاليا، لكن مصدرا ثانيا ذكر أنه انخفض إلى 140 ألف برميل،وينتج مزيج دار فى ولاية أعالى النيل فى منطقتى الامتياز 3 و7 وتديرهما شركة بترودار.

ولم يتسن الاتصال بشركة النفط الوطنية الصينية وشركة بتروناس الماليزية وهما الشريكان الرئيسيان فى بترودار على الفور للتعليق.

كما انخفضت صادرات مزيج النيل بعد توقف الإنتاج فى إقليم الوحدة بجنوب السودان فى الشهر الماضى وينتج السودان نفس المزيج ولكن إنتاجه مستقر.

وقالت مصادر إن برنامج الشحن المعدل يتضمن شحنتين من مزيج النيل فى يناير بدلا من ثلاثة فى البرنامج الأصلى، وإحدى الشحنتين كان من المقرر تحميلها فى ديسمبر.

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