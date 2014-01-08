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التعاون الدولى: تعاقدنا على مشروعات تنموية بـ4.5مليار دولار فى 6أشهر

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التعاون الدولى: تعاقدنا على مشروعات تنموية بـ4.5مليار دولار فى 6أشهر التعاون الدولى: تعاقدنا على مشروعات تنموية بـ4.5مليار دولار فى 6أشهر

قال الدكتور زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولى، إنه لابد على الحالية وضع الخطط القادمة للحكومات القادمة، والتى ستكون منتخبة، مشيرًا إلى أن وزارة التعاون الدولى تعاقدت على مشروعات تنموية بقيمة 4,5 مليار دولار فى 6 أشهر.

وأضاف بهاء الدين- خلال مؤتمر عقد اليوم- أنه تم التعاقد على مشروعات تنموية بقيمة 1.8 مليار دولار مع العديد من المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن وزارة التعاون الدولى رصدت زيادة فى التشغيل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضى.

وأوضح بهاء الدين أنه تم شطب مديونيات المزارعين، وتم وضع القيود الخاصة على تصدير الأرز.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان أصدرت شروطا خاصة للحصول على خدمات الإسكان الاجتماعى، مضيفًا أنه لابد من النظر إلى أن هناك العديد من العوامل التى تؤثر على العام من صعود وهبوط.

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