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البريد: خطة لتسويق كارت الفيزا بالمدارس والجامعات

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البريد: خطة لتسويق كارت الفيزا بالمدارس والجامعات البريد: خطة لتسويق كارت الفيزا بالمدارس والجامعات

قال دكتور أشرف جمال الدين رئيس هيئة البريد، إنه تم إعداد خطة موسعة لتسويق كارت فيزا البريد المدفوع مقدما الذى تم إطلاقه مؤخرا، مشيرا إلى أنه يلقى إقبال من مختلف الفئات العمرية خاصة الشباب والسيدات، حيث يتم استخدامه فى عمليات التسوق من السوبر ماركت الكبيرة بكل سهولة ويسر.

وأشار إلى أن خطة التسويق تتركز على الجامعات والأندية الكبرى والمدارس ومراكز الشباب للمساهمة فى نشر ثقافة استخدام الكروت المدفوعة مقدما فى التعاملات المالية.

أكد أن الهيئة تستهدف التوسع فى تسويق خدمات الكروت المدفوعة مقدما والتوسع أيضا فى الخدمات المالية لجذب مزيد من العملاء، حيث لا يتعدى سعر الكارت 30 جنيها ويمكن شحنه من أى مكتب بريد لتسهيل عمليات الدفع أو تحويل الأموال، وذلك بدون فتح حساب أو أى إجراءات بنكية ولكن فقط بصورة البطاقة وبحد أقصى 5 آلاف جنيه للشحن واستخدامه ليس قاصرا على ماكينات الهيئة فقط، ولكن يمكن الصرف من أى ماكينة ATM للتسهيل على العملاء.

وأضاف جمال الدين بحسب بيان صادر عن الهيئة الأربعاء، أن البريد قد طرح منذ عدة أسابيع أيضا كارت فيزا لطلاب المدارس والجامعات لأول مرة فى وهو عبارة عن كارت هوية مدون عليه اسم الطالب وصورته كما يمكن استخدامه ككارت للدفع الإلكترونى، ومن ناحية أخرى يمكن تحميل عدد من التطبيقات علية مثل خدمات البوابات الإلكترونية المؤمنة للجامعات، مشيرا إلى أن الطالب الذى يحمل هذا الكارت يحصل على خصم يصل إلى 50 % عند زيارة المتاحف والأماكن الأثرية بالخارج فى أكثر من التطبيقات150 دولة.

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