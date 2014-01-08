استمرار الإضراب الجزئي بسوهاج واقتصار العمل على الطوارىء والعناية المركزة

أكد الدكتور أحمد فوزى نقيب أطباء سوهاج فى تصريح خاص لوكالة “آونا” التزام اطباء مستشفيات محافظة سوهاج التابعة لوزارة الصحة بقرار النقابة العامة والجمعية العمومية للأطباء بالإضراب الجزئي اليوم ( للمرة الثانية بعد اضراب اول يناير) بجميع مستشفيات المحافظة بنسبة 100% واقتصر العمل فقط باقسام استقبال الطوارئ والكلي والمبتسرين والعناية المركزة وتوقف العمل بالعيادات الخارجية والعمليات غير العاجلة .

وأضاف فوزى انه لم تحدث اى مشادات بين الاطباء والمواطنين حيث تفهم المواطنين رغبة القريق الطبي فى الإصلاح الحقيقي للمنظومة الصحية من خلال زيادة ميزانية الصحة لتوفير العلاج اللازم والجيد للمريض وتطوير الخدمة الصحية عموما بشكل يليق بالمواطن المصري من خلال خلق بيئة عمل آمنه للمريض والطبيب للمحافظة على صحة كل منهما .

وأكد نقيب أطباء سوهاج انه ليس من المعقول او المنطقى ان تخرج محافظة سوهاج من مناطق المحافظات النائية مما يترتب عليه انخفاض كبير فى دخول الأطباء والصيادلة والأجهزة المعاونة لهم وحدوث زيادة كبيرة فى نسبة العجز بالأطباء بصورة أكبر مما هو موجود حاليا .