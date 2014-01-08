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استمرار إضراب شرق الدلتا للنقل الجماعي ببنها للمطالبة بمستحقاتهم

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استمرار إضراب شرق الدلتا للنقل الجماعي ببنها للمطالبة بمستحقاتهم استمرار إضراب شرق الدلتا للنقل الجماعي ببنها للمطالبة بمستحقاتهم

 

صورة ارشيفية

شهدت مدينة بنها صباح، اليوم الاربعاء ، استمرار اضراب العاملين بفرع شركة شرق الدلتا للنقل الجماعي والإتوبيس بعد أن بدء  الاعتصام المفتوح لليوم الثاني علي التوالي في محافظة القليوبية، لتأخر صرف مرتباتهم الشهرية وعدم وجود رصيد بالبنك لصرف شيكات المرتبات .

تجمهر العاملين بمقر جراج الشركة ومنعوا قياديين من الإدارة العامة للشركة من الدخول لمناقشتهم في مطالبهم وحل الأزمة ، مطالبين بصرف حقوقهم المادية فورا وتطبيق الحد الأدني للإجور عليهم بإعتبارهم من العاملين بالدولة قبل التفاوض، مهددين بالدعوة لعدم المشاركة في الاستفتاء علي الدستور الجديد لحرمانهم من حقوقهم والعدالة الإجتماعية التي ينشدونها بعد تصرفات إدارة الشركة معهم التي لم تراع ظروفهم .

اكد المحتجون انهم لم يصرفوا مرتبات الشهر الجا ري حتي الان رغم صدور شيك المرتب ولكن يرفض البنك صرفه لعدم وصول التحويل من الشركة الأم ، مشيرين أن وقفتهم حتي الأن سلمية دون المساس بتشغيل السيارات وأنهم يعانون من عدم توافر قطع الغيار اللازمة لإجراء صيانة السيارات التى جاوزت العمر الافتراضى لها.
> أضاف المحتجون انه حتى الآن لم تطمئن الشركة العاملين بها بأنه سوف يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور أم لا، مؤكدين أنهم قد أرسلوا لإدارة الشركة فاكسا للاستعلام عن ذلك ولكنها لم يصل لها أى رد .

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