الأردن يلغى مناقصة لشراء 100 ألف طن قمح للمرة الثانية

قال مصدر مطلع، بوزارة التجارة والصناعة الأردنية، لوكالة الأناضول، إن الأردن ألغى، وللمرة الثانية على التوالى، مناقصة لشراء 100 ألف طن قمح.

وأضاف المصدر، الذى طلب حجب هويته، أن إلغاء المناقصة قد جاء لسببين، الأول تقدم عرضين فقط لهذه المناقصة، والثانى ارتفاع الأسعار المقدمة حيث بلغت 340 دولارا للطن، فيما كانت الحكومة قد اشترت القمح بسعر 322 دينارا للطن فى آخر عملية شراء تمت العام الماضى.

وكانت الحكومة الأردنية، قد أعادت طرح الناقصة ذاتها فى 26 ديسمبر الماضى، بعدما أحجم التجار عن التقدم لها باستثناء عرض وحيد.

وبين المصدر أن الأردن يحتفظ بمخزون مريح جدا من القمح يكفى الاستهلاك المحلى لأكثر من عشرة شهور، وبالتالى لن تقدم الحكومة على الشراء فى حال بقيت الأسعار مرتفعة.

وارتفع الاستهلاك المحلى من القمح من 850 ألف طن إلى 900 ألف طن العام الماضى، بسبب استضافة الأردن لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.

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