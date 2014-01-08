غبور أوتو: تقرير مفوضى الدولة بوقف استيراد التوك توك "غير ملزم"

أكدت شركة جى بى أوتو "غبور أوتو"، وكيل شركة باجاج الهندية، أكبر مستورد لـ"توك توك" فى مصر، أن تقرير هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة الذى أوصى بإصدار حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى بإلزام الدولة بوقف استيراد "التوك توك"، لم يحدد التقرير جلسة لنظر الدعوى، وبالتالى لم يُصدَر حكم بعد، وأن الدعوى مازالت أمام أول درجة.

وأضافت الشركة فى بيان لها، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أنه لا يغيب أن تقرير هيئة مفوضى الدولة غير ملزم للمحكمة، ومن ثم فإنه ليس هناك من أثر قانونى-حاليًا- لهذا التقرير، ولفتت الشركة إلى أنها ليست خصمًا فى الدعوى ولا طرفًا فى النزاع حاليًا.

جدير بالذكر أن شركة غبور أوتو، وكيل شركة باجاج الهندية لإنتاج التوك توك، تسيطر على قرابة 97% من التوك توك المستورد، والمجمع بواسطة غبور فى مصر، بينما تمتلك شركات صينية على نسبة 3% فقط.