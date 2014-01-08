أمين اتحاد العمال: اختطاف القيادات مُخَطَّط له من الإخوان

أكد محمد سالم، الأمين العام لاتحاد العمال، أن ما حدث، أمس، الثلاثاء، من اختطاف ثلاثة من القيادات العمالية بسيناء، كان مُدَبَّرًا ومُخَطَّطًا له من قِبَل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، مؤكّدًا على ضرورة قيام رئيس الاتحاد بتطهير كافة النقابات العمالية من أى أعضاء يثبت انتمائهم للجماعة الإرهابية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده اتحاد عمال مصر الخاص باختطاف ثلاثة من العمال بشرم الشيخ، وذلك بمقر اتحاد العمال بحضور رئيس الاتحاد عبد الفتاح إبراهيم.

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