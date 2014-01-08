حاكم الفجيرة يوجه بردع المستهترين بأنظمة السير والمرور

وجه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بضرورة ردع المستهترين بأنظمة السير والمرور والتجمعات الشبابية الليلية في الأماكن الحيوية والسكنية حفاظا على الأرواح والممتلكات.. وذلك بإيقاع العقوبات الرادعة على المخالفين والمتهورين.

وأكد العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة أن توجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة جاءت لتحد من استهتار وتجاوز البعض للأنظمة وقيامهم بالتجمع في الأماكن الحيوية والمناطق السكنية متسببين في إقلاق الراحة العامة للسكان وتجاوز بعضهم الأنظمة المرورية وارتكاب مخالفات جسيمة تشكل خطرا على الجمهور وإغلاق الطرقات والشوارع أمام مستخدمي الطريق بجانب القيام باستعراض السيارات وقيادة مركبات لا تحمل لوحات أرقام خصوصا في عطلات نهاية الأسبوع.

وأضاف أنه بناء على التوجيهات ستتخذ كل الإجراءات الرادعة والكفيلة بالقضاء على هذه التجاوزات وإيقاع العقوبات وحجز المركبات بحق المتهورين والمخالفين .. موضحا أن القيادة العامة لشرطة الفجيرة بدأت فورا بتنفيذ توجيهات سموه من خلال تشكيل فرق عمل .. داعيا الجميع إلى ضرورة الالتزام التام بالنظم والقوانين مناشدا فئة الشباب بعدم التجمع في الأماكن الحيوية والسكنية.

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