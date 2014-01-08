البدء في تنفيذ 3 مجمعات سكنية في أم القيوين ورأس الخيمة وعجمان

عقد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان صباح اليوم بالمبنى الرئيسي للبرنامج بام الرمول بدبي اجتماعه الاول للعام الحالي برئاسة معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان.

وعبر رئيس وأعضاء مجلس إدارة البرنامج في بداية الاجتماع عن خالص شكرهم وتقديرهم إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وذلك لإصداره قراراً برفع قيمة المساعدة السكنية إلى 800 ألف.

حيث تصب توجيهات سموه توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتخفيف العبء على المواطنين من تكاليف بناء المسكن.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله كان أبرزها مستجدات تقرير الأراضي والمجمعات السكنية ومذكرة خاصة بالتفويض لرفض طلبات المساعدات السكنية إدارياً التي لا تنطبق عليها شروط الاستحقاق ومقترح خطة الأقساط بعد تطبيق رفع سقف المساعدة السكنية ومقترح خاص بقيمة المساعدة السكنية الجديدة بالإضافة إلى الاطلاع على نتائج مؤشرات أداء البرنامج لعام 2013.

واستعرض في الاجتماع الذي حضره سعادة المهندسة جميلة الفندي مدير عام البرنامج وجميع أعضاء مجلس الإدارة، نسب إنجاز مجمعي الاتحاد وخليفة السكنيين والقيمة التقديرية لكل مسكن ضمن المجمعات السكنية واهم التحديات التي يمر فيها المجمع لاستلامه ضمن الوقت المحدد للتسليم.

كما اطلع المجلس على تقرير مفصل على عدد الأراضي التي تم منحها للبرنامج لإقامة المشاريع السكنية والبدء في تنفيذ 3 مجمعات سكنية جديدة في إمارة أم القيوين ورأس الخيمة وعجمان .

وأقر المجلس تحديد قيمة الاستقطاع الشهري للمستفيدين من القروض السكنية إلى 16.6% لجميع الفئات وبدون سقف استقطاع للمدة المحددة سابقاً ب 25 عاماً.

كذلك تم الاطلاع خلال الاجتماع على نتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية لعام 2013 وما تم تحقيقه من إنجازات خلال العام الماضي، وضمن مختلف القطاعات التي يشملها البرنامج، ومدى تماشيها مع رؤية الإمارات 2021.

إلى ذلك، أقر معالي رئيس مجلس الإدارة على مجموعة الخدمات الذكية التي أطلقها البرنامج مؤخراً والتي تهدف إلى تقديم خدمات حكومية ذكية لمتعامليه.

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