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Jeremy Scott يحوّل الجاكيت إلى حقيبة في أول تصاميمه لدار "Moschino"

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Jeremy Scott يحوّل الجاكيت إلى حقيبة في أول تصاميمه لدار "Moschino" Jeremy Scott يحوّل الجاكيت إلى حقيبة في أول تصاميمه لدار "Moschino"

في شهر أكتوبر 2013، أعلنت دار "Moschino" عن اختيار المصمم الأمريكي Jeremy Scott كمصمم لها، وبما أنه عرف كواحد من أكثر المصممين جرأة في العالم، فقد كنّا متشوقين لرؤية تصاميمه للدار الشهيرة، وقد شاهدنا لمحة بسيطة من تصاميمه الفريدة في مجموعة "Moschino" لما قبل خريف2014 .
قدم المصمم Jeremy Scott في هذه المجموعة 10 إطلالات جميلة أضفى عليها لمساته الجريئة التي عودنا عليها، وقد لفتتنا الحقائب التي ظهرت في هذه المجموعة تحديداً، إذ حوّل المصمم جاكيتات "Moschino" الجلدية إلى حقائب ذات تصميم فريد ومميز، وحقيبة كهذه ستكون محط الأنظار في إطلالتك، وستضيف إليها لمسة عصرية جذّابة.
شاهدي معنا كيف حوّل المصمم Jeremy Scott الجاكيت إلى حقيبة في أول تصاميمه لدار "Moschino" لما قبل خريف 2014.

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