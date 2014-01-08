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Sharon Stone تزداد شباباً في الخمسين

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Sharon Stone تزداد شباباً في الخمسين Sharon Stone تزداد شباباً في الخمسين

الأربعاء 08-01-2014 17:38

بيروت- رولا زعزع عيّاد

لا يقف العمر عائقاً أمام جمالها وتألقها. فالنجمة العالمية شارون ستون كانت، ولا تزال، أيقونة هوليوود التي شغلت الصحافة والمشاهدين بجمالها الساحر وحضورها اللافت. وها هي اليوم تستعد لاستقبال سنيها ال56 برشاقة تتحدى بها فتيات العشرينات.
لم تفقد شارون مع مرور السنين ذوقها الرفيع والفريد، ولم يتوقف شغفها للإطلالات المتميّزة عن الازدياد يوماً بعد يوم. وهي تحسن اختيار الأزياء التي تبرز مفاتن جسمها بأبهى صورة، وتجد متعة في التنوّع في الأنماط. وخلال العام الماضي، أطلّت شارون بعدّة مناسبات برزت خلالها بأزياء راقية، من فساتين طويلة ومكشوفة، بتصميم جريء، إلى بذلات رسمية زادت حضورها رصانة. فهل تعدنا شارون هذا العام بمزيد من الإطلالات المتميّزة؟

 

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