تحليل دم مطور للكشف المبكر عن سرطان القولون

قد يفضل الكثيرون القفز من منطقة مرتفعة على الخضوع للفحص الاكلينيكى للقولون للكشف عن الأورام السرطانية، إلا أن الأبحاث الطبية الحديثة تزف بشرى سارة لهؤلاء تكمن فى تطوير تحليل دم جديد يسهم بصورة دقيقة فى الكشف المبكر عن سرطان القولون مع تجنب إجراء الفحص الاكلينيكى فى الوقت الذى تكون نتائجه موثوقا بها تظهر فى ذات اليوم.

ووفقا للدراسة التى نشرت فى مجلة "التشخيص الجزيئى"، فإن مستقبل الكشف عن سرطان القولون والمستقيم قد يكمن فى تطوير المؤشرات الحيوية لهذا المرض.

فقد وجد الباحثون من كوريا الجنوبية بشركة "جينوميكتريه" بالتعاون مع كلية الطب بجامعة "سيول"، أن التعديلات فى جين معين يمكن أن تميز بدقة فى عينات دم المرضى.

ويقول الخبراء، إن نتائج فحص الدم للكشف عن المرض اللعين تعد خطوة واعدة على طريق سرعة تشخيص المرض.

ويأمل "شاهافى شوهان" رئيس تحرير المجلة العلمية فى أن يصبح هذا التحليل متاحا للجميع لسرعة التشخيص وللوصول لأعلى نسبة شفاء.

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