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المصريون يتوافدون على السفارة بأبوجا للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء

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المصريون يتوافدون على السفارة بأبوجا للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء المصريون يتوافدون على السفارة بأبوجا للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء

فتحت السفارة المصرية بالعاصمة النيجيرية أبوجا اليوم الأربعاء أبوابها أمام أبناء الجالية المصرية بنيجيريا للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور.

وقال السفير المصرى أشرف عبد القادر سلامة فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بأبوجا اليوم – أن السفارة ترحب بالمصريين وتسهل لهم عملية الإدلاء بأصواتهم لإنجاز خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
> يشار إلى أن عدد المصريين بنيجيريا قليل ويقدر بالمئات فقط، ويقطن معظمهم فى ولايات بعيدة جدا عن العاصمة أبوجا الأمر الذى يجعل عملية الوصول إلى السفارة صعبا.

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