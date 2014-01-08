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وصول بطاقة يدان الدولية .. ومشاركته أمام إنبي في يد يوسف

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وصول بطاقة يدان الدولية .. ومشاركته أمام إنبي في يد يوسف وصول بطاقة يدان الدولية .. ومشاركته أمام إنبي في يد يوسف

استلم الأهلي يوم الأربعاء البطاقة الدولية الخاصة بالبوركيني موسى يدان ليصبح جاهزا للمشاركة أمام إنبي في الدوري الممتاز يوم الخميس.

وانضم يدان إلى الأهلي قادما من القطن الكاميروني لكن بطاقته الدولية لم تصل بعد أيام من إتمام التعاقد.

وقال هادي خشبة مدير إدارة الكرة بالأهلي في تصريحات لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "أصبح يدان جاهزا للمشاركة بعد وصول بطاقته الدولية، وسنتمم إجراءت قيده اليوم".

وأضاف "مشاركته في مباراة إنبي في يد محمد يوسف المدير الفني حسب رؤيته".

وكانت إدارة الأهلي قد أرسلت خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لرفعه إلى الاتحاد الكاميروني للعبة للمطالبة بإرسال البطاقة الدولية يدان منذ الثاني من يناير.

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