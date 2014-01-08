قطة: اتمنى أن تظل قدمي داخل الملعب مع الزمالك

يتمنى سعيد قطة صانع ألعاب الزمالك الاستمرار داخل الملعب والمشاركة كأساسي بعد الدقائق التي شهدت مشاركته أمام طلائع الجيش يوم الثلاثاء في الدوري الممتاز.

وقال قطة لـFilGoal.com "لم أشارك منذ فترة، ولكنني راضي عن الوقت الذي ظهرت فيه أمام الجيش، واتمنى الاستمرار."

وأضاف اللاعب "إذا ظلت قدمي داخل الملعب، سيشهد الجميع تطور مستواي وقدراتي الحقيقية التي لم نظهر إلى الأن."

وشارك اقطة في فوز الزمالك على طلائع الجيش بهدف دون رد، في الدقيقة 85 بدلا من محمد إبراهيم.

يُذكر قطة انتقل إلى البيت الأبيض قادما من كسكادا في عام 2012، ولم يحصل على فرصة المشاركة المنتظمة إلى الأن.