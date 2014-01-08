يدان يظهر في قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

قام محمد يوسف المدير الفني لفريق الأهلي بضم صانع ألعابه الجديد موسى يدان إلى قائمة الفريق لمواجهة إنبي في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز يوم الخميس.

ويعد اللاعب البوركيني القادم من القطن الكاميروني، أحدث صفقات المارد الأحمر والذي ضمه في يناير الجاري.

كما شهد قائمة الفريق الأحمر ظهور مسعد عوض حارس منتخب الشباب والإسماعيلي السابق.

قائمة الأهلي

حراسة المرمى: إكرامي - مسعد عوض - محمد فوزي.

الدفاع: مانجا - محمد نجيب - سعد سمير - وائل جمعة - أحمد شديد - سيد شبراوي - عمر بسام - صبري رحيل.

الوسط: عبد الله السعيد - تريزيجيه - شهاب - موسى يدان - أحمد شكري - أحمد صادق.

الهجوم: عمرو جمال - السيد حمدي - أحمد رؤوف.