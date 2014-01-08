"واشنطن" تعلن قرب الإفراج عن أمريكي معتقل في الإمارات

كتب : (أ.ف.ب): منذ 37 دقيقة

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، قرب الإفراج عن أمريكي، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام في "أبوظبي" بالإمارات، وذلك بتهمة بث شريط فيديو على يوتيوب اعتبر بمثابة تشويه لصورة البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن بلغت عن نقل شيزان قاسم إلى مركز ترحيل، مضيفة: "نعلم أن عملية الترحيل هذه تتطلب عدة أيام وهو سيعود فى نهايتها إلى الولايات المتحدة".

وأشارت المتحدثة كذلك، إلى أن "قاسم" الذي حكمت عليه محكمة أمن الدولة في "أبوظبي" بالسجن لمدة عام في 23 ديسمبر الماضي، سوف يخفف حكمه، بسبب الفترة التي أمضاها في السجن قبل محاكمته، وبسبب سلوكه الحسن كذلك.

وأوضحت "بساكي" أن الولايات المتحدة قدمت لمواطنها المسجون مساعدة قنصلية، حيث قام موظفون في السفارة الأمريكية بـ"أبوظبي" بزيارته بشكل منتظم وسوف يزورونه اليوم كذلك.

وكان "قاسم" قد حكم عليه بالسجن لمدة عام، ودفع غرامة بقيمة 10 آلاف درهم (2700 دولار) بتهمة المس بصورة الإمارات العربية المتحدة، وصدر حكم مماثل أيضا بحق بريطانية وكندية وأمريكي ولكن غيابيا.

كما قدم للمحاكمة تسعة أشخاص، بتهمة بث شريط فيديو على "يوتيوب" يمس بقسم من شباب دبي، وقد وضع قاسم المنحدر من مينيسوتا (شمال)، في سجن خارج "أبوظبي" يخضع لمراقبة أمنية مشددة.