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"حكومة غزة" تفرج عن 7 معتقلين من حركة "فتح"

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"حكومة غزة" تفرج عن 7 معتقلين من حركة "فتح" "حكومة غزة" تفرج عن 7 معتقلين من حركة "فتح"

كتب : أ.ش.أ منذ 36 دقيقة

أفرجت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة عن 7 من أعضاء حركة "فتح" كانت اعتقلتهم على خلفية قضايا أمنية تنفيذا لقرارات رئيس المقالة، إسماعيل هنية لتعزيز المصالحة الوطنية.

وقالت الداخلية بغزة، في بيان صحفي اليوم، "إن هذه الخطوة سيتبعها مزيد من الخطوات الإيجابية التي تصب في دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية. وإن هذا القرار الشجاع بالإفراج عن المعتقلين يؤكد الحرص الجاد من الحكومة ووزارة الداخلية للعمل على تحقيق المصالحة".

وأكدت الوزارة أنه "لا يوجد لديها أي موقوف على خلفية سياسية، وإن من يتم الإفراج عنهم هم محكومون على خلفية قضايا أمنية ولكنهم ينتمون لحركة فتح".

وكان رئيس حكومة غزة التي تديرها حركة حماس إسماعيل هنية أصدر أمس الأول عدة قرارات لدفع عجلة المصالحة الوطنية منها الإفراج عن بعض عناصر حركة فتح المعتقلين على خلفية أمنية، والسماح لكل أبناء فتح الذين خرجوا من غزة إثر سيطرة حماس على قطاع غزة في صيف 2007 بالعودة باستثناء من له ملفات في القضاء إلى جانب السماح لنواب فتح الذين غادروا القطاع بزيارة أهلهم وذويهم.

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