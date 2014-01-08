"واشنطن" تشيد بجهود "البشير" بشأن أزمة جنوب السودان

كتب : (أ.ف.ب): منذ 35 دقيقة

أشادت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، بالجهود التي يبذلها الرئيس السوداني عمر البشير لحل النزاع في جنوب السودان، وهو ما يعد تعليقا استثنائيا من واشنطن تجاه الرئيس السوداني، المطلوب لدى العدالة الدولية.

وكان "البشير" زار أمس الأول "جوبا" عاصمة جنوب السودان، لبحث نشر قوة مشتركة بين البلدين، لحماية منابع النفط في الجنوب.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جنيفر بساكي: "بحسب معلوماتنا على الأرض، لا شيء يدل على أن السودانيين يلعبون دورا سلبيا، وهم يعملون من أجل مفاوضات سلام بين المتنازعين في جنوب السودان"، أي بين الرئيس "سلفاكير" وخصمه نائب الرئيس السابق رياك مشار.

وأشادت "بساكي" كذلك، بالزيارة التي قام بها "البشير" لـ"جوبا"، ولكنها أبدت في الوقت ذاته تقييما حذرا للدور الذي يؤديه الرئيس السوداني.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم حرب في دارفور بغرب السودان. وأقرت "بساكي" بأن واشنطن "ما زالت قلقة من أمور عدة تتعلق بالبشير".

وأشارت المتحدثة كذلك إلى أن وزير الخارجية جون كيري، اتصل مرة جديدة أمس الأول بالرئيس "كير" ليطلب منه إطلاق سراح المعتقلين السياسيين فورا، وذلك فى إشارة إلى 11 شخصا مقربين من "مشار"، ومتهمين بتدبير انقلاب عسكري على "كير" في 15 ديسمبر الماضي.