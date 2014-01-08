أخبار عاجلة

مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
«أسرة معاقة» للسيسي: «هنعيش إزاي بـ450 جنيه» -
ماهر فرغلي: مقتل أبو أنس الأنصاري ضربة قوية لـ«بيت المقدس» -
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أبرز الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017 -
السجن 10 سنوات أقصى عقوبة ينتظرها أوكا وأورتيجا لهذه الأسباب -
8 الصبح - تعرف على سر "الشارة الزرقاء" التى يرتديها إعلاميين وضيوف dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

فهمي يلتقي المبعوث الأوروبي لمناقشة آخر التطورات السياسية في مصر

Google+ Print
فهمي يلتقي المبعوث الأوروبي لمناقشة آخر التطورات السياسية في مصر فهمي يلتقي المبعوث الأوروبي لمناقشة آخر التطورات السياسية في مصر

كتب : كتب – أكرم سامي منذ 31 دقيقة

يلتقي وزير الخارجية نبيل فهمي، الآن المبعوث الأوروبي لجنوب المتوسط برنادينو ليون، لبحث آخر المستجدات السياسية على الساحة المصرية وآخر تطورات الوضع في ، مع بدء استتفاء المصريين بالخارج على الدستور الجديد، واستفتاء المواطنين داخل مصر على الدستور الأسبوع المقبل.

وأكدت مصادر دبلوماسية لـ "الوطن" أن المبعوث الأوروبي سيلتقي كل من وزير التعاون الدولي ونائب رئيس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين، ثم يلتقي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى، وبعض السياسين ليس بينهم أشخاص منتمين لتنظيم الإخوان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن