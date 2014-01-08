فهمي يلتقي المبعوث الأوروبي لمناقشة آخر التطورات السياسية في مصر

كتب : كتب – أكرم سامي منذ 31 دقيقة

يلتقي وزير الخارجية نبيل فهمي، الآن المبعوث الأوروبي لجنوب المتوسط برنادينو ليون، لبحث آخر المستجدات السياسية على الساحة المصرية وآخر تطورات الوضع في مصر، مع بدء استتفاء المصريين بالخارج على الدستور الجديد، واستفتاء المواطنين داخل مصر على الدستور الأسبوع المقبل.

وأكدت مصادر دبلوماسية لـ "الوطن" أن المبعوث الأوروبي سيلتقي كل من وزير التعاون الدولي ونائب رئيس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين، ثم يلتقي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى، وبعض السياسين ليس بينهم أشخاص منتمين لتنظيم الإخوان.