عاجل| سقوط المقر الرئيسي لـ"داعش" في حلب بأيدي مقاتلي المعارضة

كتب : (أ.ف.ب): منذ 22 دقيقة

سقط المقر الرئيسي لـ"الدولة الإسلامية في العراق والشام" في مدينة حلب شمال سوريا، في أيدي مقاتلي المعارضة الذين يخوضون معارك مع هذا التنظيم منذ ستة أيام، كما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم.

وقال "المرصد": "سيطر مقاتلون من عدة كتائب إسلامية مقاتلة على مشفى الأطفال بحي قاضي عسكر وهو المقر الرئيسي للدولة الإسلامية في العراق والشام، ولا يعلم حتى اللحظة مصير المئات من مقاتلي الدولة الإسلامية الذين كانوا يتحصنون فيه".

وأشار المرصد إلى وجود "معلومات" عن تحرير عشرات المعتقلين في المقر "الذي يعتبر من أهم معتقلات الدولة الإسلامية"، من دون أن يكون في إمكانه تأكيد هذه المعلومات.

ويخوض "داعش" منذ الجمعة اشتباكات عنيفة مع ثلاثة تشكيلات من مقاتلي المعارضة السورية، بينهم مقاتلون إسلاميون وغير إسلاميين. وتشارك في المعارك إلى جانب المقاتلين جبهة النصرة، التي تعد بمثابة ذراع لتنظيم "القاعدة" في سوريا.

وتوعدت الدولة الإسلامية، في تسجيل صوتي للمتحدث باسمها الشيخ أبومحمد العدناني، أمس، بـ"سحق" مقاتلي المعارضة، قائلا إن أعضاء الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية باتوا "هدفا مشروعا" لمقاتلي هذا التنظيم الجهادي.