هل الأسنان المتباعدة عنوان للجمال المثالي؟

تعتبر الفراغات ما بين الأسنان، خصوصاً الفراغ الذي يوجد بين القواطع العلويَّة من الأسنان المعروف بـ«الفلجة»، سبباً في الرجوع إلى عمليات التجميل. فبعض الناس يجهل مدى جمالها وجاذبيتها لما لها من تأثير واضح على جمال الابتسامة، وهنالك من يعتقد أنَّها جالبة للحظ.

وعلى مستوى المشاهير، نجد أنّ نجمة هوليوود مادونا قد احتفظت بفرق أسنانها، وأبدت سعادتها ورضاها عنه، مثلها مثل المغنِّية فانيسا بارادي والعارضة جورجيا جاغر، فهنَّ يعتبرن أنَّ فرق أسنانهنَّ سبب في تميزهنَّ وجمالهنَّ.

وقديماً، كانت النساء يبردن أسنانهنَّ للحصول على «الفلجة» الأماميَّة ليتميّزن عن غيرهنَّ من النساء جمالاً.

أسباب طبيعيَّة تؤدي إلى فلج الأسنان:

ـ نقص في عدد الأسنان.

ـ تغطية الأسنان الأماميَّة العلويَّة للأسنان السفليَّة بنسبة كبيرة.

ـ بروز الأسنان بسبب الفك المتقدِّم، أو تقدم الأسنان الأماميَّة.

ـ بعض العادات السيئة كعادة مصّ الإصبع أو البلع الطفليّ أو دفع اللسان.

طرق العلاج:

ـ التقويم السني.

ـ التخلص من العادات السيئة كمصّ الإصبع والبلع الطفلي أو دفع اللسان، بالإضافة إلى تقويم الأسنان.

ـ في بعض حالات الفلج، يضطر اختصاصي تجميل الأسنان إلى خلع السن، إن كانت زائدة، أو ملء الفراغات إن كان عدد الأسنان ناقصاً، قبل إجراء تقويم للأسنان.

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