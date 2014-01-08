7 استعمالات تجميليّة مهمة لزبدة الكاكاو

إنّ هذا المستحضر الطبيعي مرطّب فعّال سيبقي بشرتك ناعمة وملساء طوال النهار. بالإضافة إلى ذلك، إنّ زبدة الكاكاو غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرّة المضرّة بالبشرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة. إن أردت استكشاف أفضل الاستعمالات لزبدة الكاكاو النافعة لبشرتك، فانظري إلى الاقتراحات الموجودة أدناه.

التخفيف من علامات تمدّد البشرة: وفقاً لعدّة دراسات، تقول النساء اللواتي استخدمن زبدة الكاكاو خلال حملهنّ ولم تظهر عليهن علامات التمدّد.

الترطيب العميق: هل بشرتك جافة؟ في هذه الحال، اعلمي أن زبدة الكاكاو مكوّن طبيعي رائع يمكن استخدامه للعناية بالبشرة. إنّ هذا المستحضر مصدر ترطيب مثاليّ، فلا تتردّدي بالتالي بتطبيقه يومياً على البشرة؛ وبهذه الطريقة ستعيدين التوازن في درجة الحموضة إلى البشرة، وستساعدين في حبس الرطوبة. بالإضافة إلى ذلك، يجعل هذا المستحضر وجهك يبدو صحياً ومشرقاً.

استعمالات إصبع زبدة الكاكاو: اشتريه إن كنت تعانين من تشققات في الشفتين والمرفقين أو الكعبين. إنّها مثالية لضمان الرطوبة الضرورية التي يتطلبها جسمك، كما أنه يسهل استعمالها! طبقي زبدة الكاكاو مباشرةً على بشرتك، كما أنها ستتحوّل إلى زيت بفضل حرارة جسمك.

شعر قوي: استعملي زبدة الكاكاو على شعرك لكي تعود إليه عافيته، ولكي يستعيد الرطوبة، وليصبح تسريحه أسهل بالنسبة إليك. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك في تصحيح الضرر الذي ألحق بشعرك وفي تعزيز كثافته.

علاج قبل غسله: لإعداد هذا القناع الطبيعي، أنت بحاجة إلى تذويب الزبدة وتدليك فروة الرأس بها، والانتقال بعد ذلك إلى الخصل، واتركيها لمدة 15 دقيقة. وفي النهاية، اغسليه بواسطة المياه الفاترة.

بلسم الشعر: طبقي زبدة الكاكاو على أطراف خصل شعرك، وأبعديها عن فروة الرأس، لأنها ستجعل شعرك يبدو دهنياً. وأخيراً، اغسلي شعرك بواسطة المياه الفاترة.

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