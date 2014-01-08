3 أسباب لظهور القشرة ابتعدي عنها

إذا شعرت بأن القشرة قد بدأت في الظهور على رأسك فهناك خلل ما أدى إلى ظهورها، ولكن ما هو هذا الخلل؟؟ بالتأكيد هو واحد من هذه الأسباب:

1. جفاف جلد الرأس الذي ينتج عن قلة الترطيب، وعدم غسل الشعر بانتظام.

2. نقص بعض العناصر المغذية كالزنك وفيتامين (B).

3. تراكم الدهون على فروة الرأس.

ولحماية الشعر وإبعاده عن هذه المسببات، عليك بالإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة والأسماك، فهي أكثر الأطعمة الغنية بالزنك والفيتامينات، مع ضرورة غسل الشعر مرتين أو ثلاث أسبوعياً، لتجنب تراكم الدهون المسببة للقشرة.